21 Borna Sosa (links) erzielte in der 45. Minute den Ausgleich für den VfB Stuttgart. Foto: dpa/Uwe Anspach

Der VfB Stuttgart ist am letzten Spieltag der Hinrunde nicht über ein Unentschieden gegen den SV Darmstadt 98 hinausgekommen. Die Teams trennten sich mit 1:1.

In der 21. Minute ging Darmstadt nach einem Treffer von Tobias Kempe zunächst mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich der VfB Stuttgart aus. Borna Sosa verwandelte den Ball in der 45. Minute nach einem vergebenen Kopfball von Gonzalo Castro.

In einer hitzigen zweiten Halbzeit gelang dem VfB Stuttgart kein Treffer mehr. Mario Gomez traf zwar in der 67. Minute, das Tor zählte wegen einer Abseitsstellung jedoch nicht.