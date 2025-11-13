Zahlreiche Unfälle: Diese Stuttgarter Straße gehört zu den gefährlichsten in Baden-Württemberg

Ein Versicherer hat ausgewertet, auf welchen Strecken und Straßen im Land sich die meisten Unfälle ereignen. Auch Stuttgart kommt vor.
Die Heilbronner Straße in Stuttgart gehört zu den gefährlichsten Straßen in Baden-Württemberg – zumindest wenn es nach der Zahl der Unfälle geht. Im landesweiten Vergleich rangiert sie auf Rang Acht. Das geht aus einer Erhebung der Versicherung Allianz Direct hervor. Demnach ereigneten sich im vergangenen Jahr insgesamt 25 Unfälle auf der Straße, die am Hauptbahnhof beginnt, über den Pragsattel führt und in Zuffenhausen endet.