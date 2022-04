1 Die Fassade des Hauses des SPD-Landesverbandes Baden-Württemberg ist mit roter Farbe beschmiert worden. Foto: dpa/Andreas Rosar

Unbekannte beschmieren in Stuttgart den Sitz des SPD-Landesverbandes Baden-Württemberg. Was kann die Polizei derzeit sagen?















Ein oder mehrere Unbekannte haben in Stuttgart den Sitz des SPD-Landesverbandes Baden-Württemberg beschmiert. Die Schmierereien seien am frühen Freitagmorgen an dem Gebäude der Landesgeschäftsstelle am Wilhelmsplatz festgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Fassade des Hauses war mit roter Farbe besprüht worden. Symbole oder ein Schriftzug waren nicht erkennbar: Daher wird die Polizei die Lage am Montag neu bewerten – ob es einen tatsächlichen Bezug zur SPD gab, war demnach noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war offensichtlich kein Bezug erkennbar, sagte der Sprecher abschließend.