Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttgart beim Spiel Deutschlang gegen Dänemark.

In der zweiten Halbzeit müssen sich Fußballfans beim Deutschland-Spiel draußen wärmer anziehen - vor allem bei einer Verlängerung. Public Viewing sollte im Südwesten ohne Regen klappen.











Wer am Freitag das EM-Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien in Stuttgart draußen sehen will, hat laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gute Chancen, es ohne Regen zu genießen. Es gebe freundliches Fußball-Wetter. Es sei nicht zu warm und es bleibe trocken, sagte der Meteorologe.