Stuttgart: Frühlingsfest startet mit Sonnenschein und Warteschlangen

1 Mit Sonnenschein und einem Fassanstich startet das Stuttgarter Frühlingsfest. Foto: Fotoagentur Stuttgart /Andreas Rosar

Sonne, Schlangen vorm Festzelt und der Duft von gebrannten Mandeln. Punkt 11.30 Uhr fiel der Startschuss fürs Stuttgarter Frühlingsfest. Schon vor dem traditionellen Fassanstich bildeten sich die Schlangen.











Link kopiert



Sonnenschein, lange Warteschlangen und die Erwartung auf die ersten Maßkrüge – in Stuttgart startete am Samstag pünktlich um 11.30 Uhr das Frühlingsfest. Auf dem Wasen am Neckarufer stand bereits alles bereit. Die rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute erwarten Hunderttausende von Besuchern.