Stuttgart: Frisch gewählter Özdemir fährt mit Bahn hoch in die Villa

Auf dem ersten Weg zum Amtssitz überrascht der neue Ministerpräsident Cem Özdemir mit der Wahl des Verkehrsmittels. Diesmal nimmt er aber nicht das Rad.
U15 statt Dienstwagen-Konvoi: Cem Özdemir ist unmittelbar nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten nicht mit der Limousine, sondern demonstrativ mit der Stuttgarter Stadtbahn zu seinem neuen Amtssitz gefahren. Er stieg nach der Vereidigung am Landtag mit seinen Personenschützern in der Haltestelle Charlottenplatz ein und fuhr damit fünf Stationen hoch in die Villa Reitzenstein, den hoch über Stuttgart gelegenen Amtssitz. Dort angekommen, wollte Özdemir die Regierungszentrale offiziell von Langzeit-Regierungschef Winfried Kretschmann übernehmen.