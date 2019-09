1 Die Polizei sucht nach zwei Unbekannten, die eine Frau in Stuttgart-Mitte beraubt haben. Foto: dpa

Die Frau war am frühen Sonntagmorgen auf dem Heimweg, als ihr zwei Männer vor ihrer Haustür auflauerten. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Eine 53-jährige Frau ist am frühen Sonntagmorgen in der Alexanderstraße in Stuttgart-Mitte von zwei bislang unbekannten Männern beraubt worden. Sie war gegen 03.30 Uhr auf dem Heimweg, als ihr die beiden Männer vor der Haustüre auflauerten.

Einer der beiden entriss ihr den über der Schulter getragenen schwarzen Rucksack, anschließend flüchteten beide Täter. Der Haupttäter ist der Beschreibung des Opfers nach 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und war mit einer Jeans und einem roten Kapuzenpulli bekleidet. Der Mittäter ist gleich groß, hatte eine sportliche Figur und war dunkel bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89905778 in Verbindung zu setzen.

