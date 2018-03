Stuttgart Frau sexuell belästigt – Täter mit Fahndungsfotos gesucht

Von red 23. März 2018 - 16:34 Uhr

Die Polizei sucht einen Mann, der eine 20-Jährige in Stuttgart sexuell belästigt haben soll. Zur Ergreifung des Täters veröffentlichte die Polizei nun Fahndungsfotos des Unbekannten.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Polizei sucht nun mit einem Echtbild nach dem Unbekannten, der am 3. März in Stuttgart-Dürrlewang eine 20 Jahre alte Frau sexuell belästigt hat.

Laut Polizei war die Frau am Tag der Tat gegen 6 Uhr auf dem Heimweg vom Schlossplatz und nahm die Stadtbahn der Linie U12. Der gesuchte Mann sprach die 20-Jährige am Schlossplatz an, betrat mit ihr die Stadtbahn und legte seinen Arm um sie.

Nachdem sie an der Haltestelle Dürrlewang die Stadtbahn verlassen hatte, folgte ihr der Mann unbemerkt bis nach Hause. Vor der Haustür griff der Unbekannte die junge Frau an, packte sie am Hals, drückte sie an die die Hauswand, küsste sie und leckte ihr über das Gesicht.

Die Täterbeschreibung

Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig. Er hatte eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer auffällig roten oder pinken Jacke mit schwarzem Aufdruck auf dem Rücken und einer Art Wappen auf der linken Brustseite sowie einer Wintermütze.

Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 Hinweise entgegen.