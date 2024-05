1 Zugang zur Klett-Passage – hier soll es zu der sexuellen Belästigung gekommen sein. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine 29-jährige Kiosk-Mitarbeiterin wird in der Klett-Passage von einem Unbekannten angegrabscht. Die Polizei sucht ihn mit einer detaillierten Beschreibung.











Link kopiert



Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch nach Angaben der Polizei in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte eine 29 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 29-jährige Mitarbeiterin eines Kiosks räumte demnach gegen 20.50 Uhr Produkte in die Regale, als der bislang unbekannte Täter der Frau an die Hüfte fasste.