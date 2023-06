1 Mutmaßliche Vergewaltigung in Stuttgart: Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Zwei Männer sollen eine 17 Jahre alte Jugendliche in Feuerbach in ein Gebüsch gezogen und vergewaltigt haben. Die Stuttgarter Polizei sucht Zeugen mit einer Täterbeschreibung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine 17-Jährige soll in Stuttgart-Feuerbach vergewaltigt worden sein. Die Jugendliche sei in der Nacht zum Samstag in der Straße Am Sportpark Opfer eines Sexualdelikts geworden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten in der Landeshauptstadt suchen Zeugen der mutmaßlichen Tat.