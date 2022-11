1 Eine Frau wird in einer Bahn der Linie S 60 bedrängt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Michael Weber/IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Eine Frau will am Dienstagmorgen die S-Bahn am Bahnhof Feuerbach verlassen. Plötzlich drängt sie ein unbekannter Mann gegen die Wand. Ihre Bitte, Abstand zu halten, bleibt ungehört.















Eine 41-jährige Frau ist am Dienstagmorgen von einem bisher unbekannter Täter in der S-Bahnlinie 60 am Bahnhof Feuerbach bedrängt worden. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge, stand die Reisende kurz vor der Haltestelle in Feuerbach von ihrem Sitzplatz auf und ging zu den Türen. Laut Polizei stellte sich darauf ein Mann dicht neben die 41-Jährige. Diese forderte ihn auf, Abstand zu halten, der Mann ignorierte das jedoch.

Er kam offenbar immer näher und soll die Frau dabei seitlich an die Wand gedrückt haben. Als sich die Türen der Bahn öffneten und die 41- Jährige die S-Bahn verlassen wollte, soll der Mann ihr gegen den Fuß getreten und ein Bein gestellt haben. Ein Sturz konnte augenscheinlich gerade noch verhindert werden. Der Mann entfernte sich anschließend. Er konnte bislang nicht gefasst werden. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Eine Zeugin soll den Vorfall beobachtet haben

Der etwa 50-Jährige soll etwa 1,76 Meter groß und sehr schlank sein, sowie ein gepflegtes Äußeres haben. Auffällig sei gewesen, dass er offenbar zwei Stoffbeutel rechts und links über seinen Schultern getragen habe.

Zeugen, besonders eine etwa 25-Jährige, blonde, schwarz gekleidete Frau, welches sich am Bahnsteig in Feuerbach befunden haben soll, werden gebeten, sich bei dem Bundespolizeirevier Stuttgart unter 0711/870-350 zu melden.