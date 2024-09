1 Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Samstag in Stuttgart-Feuerbach gekommen. Nachdem ein Unbekannter einen geparkten Ford Kuga gerammt hat, flüchtete er. Die Polizei sucht nun mit Personenbeschreibung nach dem Unbekannten.











Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstag nach einem Verkehrsunfall in der Bludenzer Straße in Stuttgart-Feuerbach davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.