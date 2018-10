Stuttgart-Feuerbach Unbekannte brechen in Kfz-Zulassungsstelle ein

Von red 18. Oktober 2018 - 17:22 Uhr

Unbekannte brechen in die Kfz-Zulassungsstelle in Stuttgart-Feuerbach ein. Die Polizei sucht die Täter vergeblich mit einem Hubschrauber. Der Fall wirft viele Fragen auf.





Stuttgart - Unbekannte Täter sind am späten Mittwochabend in ein Bürogebäude in Stuttgart-Feuerbach eingebrochen. Bei der Suche nach den Einbrechern ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zwischen 20 und 1 Uhr ein Fenster des Gebäudes ein, in dem sich auch die Kfz-Zulassungsstelle befindet und durchsuchten mehrere Stockwerke und Räumlichkeiten.

Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs

Ob die Unbekannten tatsächlich etwas gestohlen haben, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/899 038 00 zu melden.