1 Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Am Mittwochvormittag kommt es in Stuttgart-Feuerbach zu einem Unfall, bei dem ein 22-jähriger Radfahrer schwer verletzt wird. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfallhergang.















Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in der Kärntner Straße in Stuttgart-Feuerbach, bei dem am Mittwochvormittag ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitten hat.

Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizei gegen 10.20 Uhr mit seinem schwarzen Fiat die Linzer Straße aus Richtung der Steiermärker Straße entlang. Auf Höhe der Kärntner Straße kam es zu einem Zusammenprall mit einem 22-jährigen Fahrradfahrer, der offenbar aus Richtung Klagenfurter Straße unterwegs war. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Radfahrer zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Da der Unfallhergang nicht abschließend geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/ 8990 4100 an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu wenden.