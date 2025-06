1 Beamte nahmen den zweiten mutmaßlichen Einbrecher an seiner Wohnanschrift fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Eibner

Die Polizei hat einen 36-Jährigen festgenommen, der gemeinsam mit einem am 17. Mai festgenommenen Mann in ein Büro in Feuerbach eingebrochen sein soll.











Polizeibeamte haben einen 36-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai zusammen mit einem bereits zuvor festgenommenen Mann in ein Gebäude in der Linzer Straße in Stuttgart-Feuerbach eingebrochen zu sein. Das geben die Staatsanwaltschaft und die Polizei bekannt.