Wegen seiner den Verkehr gefährdenden Fahrweise ist der Polizei am frühen Samstagmorgen ein Mercedes-Fahrer in Stuttgart-Feuerbach aufgefallen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters soll am frühen Samstagmorgen in Stuttgart-Feuerbach durch seine auffällige Fahrweise den Verkehr gefährdet haben. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 0.35 Uhr auf der B 295 durch den Feuerbacher Tunnel über die Borsigstraße in Richtung Heilbronner Straße, anschließend über den Pragsattel auf die B10 weiter in Fahrtrichtung Esslingen. Hierbei kam er laut Angaben der Polizei mehrfach auf die Gegenfahrbahn und missachtete auch an mehreren Kreuzungen rote Ampeln.

Laut Angaben eines Zeugen musste auf der Kreuzung Steiermärker-/Leobener Straße ein bislang unbekannter Autofahrer nach rechts ausweichen, um so einen Zusammenstoß mit dem Mercedes-Kleintransporter zu vermeiden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und insbesondere der oben genannte, bislang unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.