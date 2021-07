3 Das austretende Wasser hat den Asphalt eines Bürgersteigs hochgedrückt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Wasserrohrbruch in Feuerbach hat die Stuttgarter Feuerwehr beschäftigt. In der Rüdigerstraße drückte austretendes Wasser den Asphalt hoch.

Stuttgart - Bei einem Wasserrohrbruch in der Rüdigerstraße in Stuttgart-Feuerbach haben am Samstagvormittag austretende Wassermassen den Asphalt hochgedrückt. Wie die Stuttgarter Polizei auf Anfrag erklärt, war wohl eine Hauptleitung geborsten.

Nach aktuellem Stand ist die Leitung zwischenzeitlich so weit abgedichtet, dass die Menge des austretenden Wassers deutlich reduziert werden konnte. Betroffen gewesen ist von den Rohrbruch auch eine angrenzenden Garage.