Bei einem Verkehrsunfall in Feuerbach wird ein Pkw von einem Lastwagen von der Straße geschoben. Eine Person wird leicht verletzt.









Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Stuttgart-Feuerbach hat sich eine 75 Jahre alte Frau leicht verletzt. Der Polizei zu Folge stieß das Auto mit einem Lkw zusammen.

Der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer war gegen 7.45 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle Borsigstraße wechselte der Lastwagen von der mittleren auf die rechte Fahrspur. Während des Wechsels wurde der neben ihm fahrende Opel über mehrere Meter in den Grünstreifen geschoben.

Der 75-jährige Fahrer blieb unverletzt, während seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Laut ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden bei mehreren Tausend Euro. Der rechte Fahrstreifen der Heilbronner Straße war kurzzeitig gesperrt.