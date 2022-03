4 Der Lkw fing auf der Heilbronner Straße in Feuerbach Feuer. Foto: Fotoagentur-Stuttgart

Am Donnerstagnachmittag gerät ein Lkw in der Heilbronner Straße in Feuerbach in Brand. Das Führerhaus brennt komplett aus. Die Straße muss kurzzeitig gesperrt werden, was Verkehrsbehinderungen nach sich zieht.















Das Führerhaus eines Lastwagens ist am Donnerstagnachmittag in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach komplett ausgebrannt. Der 27-jährige Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Da die Straße in Richtung Pragsattel gesperrt werden musste, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 27-Jährige mit seinem Mercedes Actros gegen 16.30 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel unterwegs, als es im Motorraum zu brennen begann. Das Führerhaus brannte vollständig aus, der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Heilbronner Straße war während der Löscharbeiten kurzfristig in Richtung Pragsattel gesperrt, wodurch es zu einem Stau in Richtung Innenstadt kam. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.