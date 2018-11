Stuttgart-Feuerbach Lastwagen kracht in Hausfassade

Von red/loj 09. November 2018 - 13:11 Uhr

In Stuttgart-Feuerbach ist am frühen Freitagmittag ein Lastwagen rückwärts in eine Hausfassade gefahren. Die Höhe des Schadens ist noch unklar, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.





Stuttgart - Schrecksekunde am frühen Freitagmittag in Stuttgart-Feuerbach: In der Jakob-Kraus-Straße ist am frühen Freitagmittag ein Lastwagen in ein Wohnhaus gekracht. Verletzt wurde indes niemand, die Schadenshöhe ist noch unklar.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte der Fahrer des Lastwagens das Fahrzeug offenbar verlassen, ohne es ausreichend zu sichern. Der Lastwagen sei dann in Bewegung geraten und etwa 50 Meter gerollt, bis er gegen das Haus prallte.

Die Bewohner waren zurzeit des Unfalls nicht zuhause, teilt die Polizei weiter mit. Ob das Haus vorläufig unbewohnbar ist, wird noch geprüft.