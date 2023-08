1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Ein Ladendetektiv überführt einen Dieb in einem Baumarkt. Die Polizei ist zur Stelle – aber einem Komplizen gelingt die Flucht.









Polizeibeamte haben einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem weiteren, bislang unbekannten Mann, am Dienstagnachmittag in einem Bau- und Heimwerkermarkt an der Stuttgarter Straße in Stuttgart-Feuerbach Waren gestohlen zu haben. Ein 55-jähriger Ladendetektiv beobachtete die beiden Männer laut Polizei gegen 16.15 Uhr, wie sie abwechselnd Waren aus den Auslagen nahmen, die Diebstahlsicherung entfernten und anschließend unter ihrer Kleidung versteckten. Der Ladendetektiv sprach den 43-Jährigen nach Verlassen des Ladenbereichs demnach an und übergab ihn alarmierten Polizeibeamten.