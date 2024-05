1 Die Polizei sucht noch nach den Tätern und bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Drei unbekannte Täter schlagen in der Nacht zum Freitag einen 44-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark in Stuttgart-Feuerbach – und erbeuten 30 Euro. Sie sollen zwischen 15 und 16 Jahren alt sein.











Drei mutmaßlich jugendliche Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag kurz vor Mitternacht einen 44-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark in Stuttgart-Feuerbach geschlagen und Bargeld gefordert. Wie die Polizei mitteilt, stand der 44 Jahre alte Mann an der Haltestelle, als ihn die Männer ins Gesicht schlugen und gegen das Schienbein traten.