Industriemaschine gerät in Brand – Feuerwehr im Großeinsatz

1 Die Feuerwehr war am Montagmorgen mit mehreren Kräften im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Aufgrund eines Feuers in einem Industriebetrieb in Stuttgart-Feuerbach war die Feuerwehr am Montagmorgen im Großeinsatz. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand.











