Stuttgart-Feuerbach Gebündeltes Sonnenlicht verursacht Wohnungsbrand

Von red 08. Dezember 2017 - 14:41 Uhr

Bei dem Wohnungsbrand kamen ein Hund und eine Katze ums Leben. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

In der Wohnung einer 43-Jährigen in Feuerbach hat es am Donnerstag gebrandt. Das Feuer wurde durch zwei Spiegel entfacht, die das einstrahlende Sonnenlicht unglücklich bündelten.

Laut Polizei hat die 43 Jahre alte Bewohnerin ihre Wohnung gegen 8.20 Uhr verlassen. Im Laufe des Tages entzündeten Sonnenstrahlen, die durch zwei Spiegel unglücklich gebündelt wurden, zwei Kartons mit Kerzen und Dekorationsmaterial. Es entwickelte sich ein Brand mit offenen Flammen. Infolge von Sauerstoffmangel erlosch das Feuer aber offenbar wieder von selbst.

Katze und Hund sterben bei Brand

Als die Bewohnerin gegen 15.50 Uhr die Wohnungstüre öffnete, war die Wohnung komplett verraucht, jedoch kein offenes Feuer mehr sichtbar. Die Katze konnte in der Wohnung nur noch tot aufgefunden werden, der Hund verstarb beim Tierarzt. Bei der Suche nach den Tieren erlitten die 42-Jährige und zwei 46 und 62 Jahre alte Frauen leichte Rauchgasvergiftungen. Der Schaden dürfte sich auf etwa 50.000 Euro belaufen.