3 Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Dachstuhlbrand in der Grünewaldstraße ausgerückt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Ein brennender Dachstuhl in Stuttgart-Feuerbach sorgt am Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz. Zahlreiche Kräfte rücken aus.









Die Feuerwehr ist am Mittwochabend in die Grünewaldstraße in Stuttgart-Feuerbach ausgerückt. Dort brannte der Dachstuhl eines Gebäudes, zahlreiche Einsatzkräften waren vor Ort, wie die Feuerwehr auf Twitter schrieb. Drei Löschrohre seien demnach im Einsatz gewesen.