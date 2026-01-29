Stuttgart-Feuerbach: Drogen an Minderjährige verkauft – Polizei nimmt 19-Jährigen fest

1 Der 19-Jährige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Weil er Drogen an Minderjährige verkauft haben soll, wird ein 19-Jähriger festgenommen. Vor der Wohnungsdurchsuchung soll die Mutter des Verdächtigen weitere Drogen vernichtet haben.











Ein 19 Jahre alter mutmaßlicher Dealer soll am Mittwochabend einer 14 Jahre alten Jugendlichen in der Krailenhaldenstraße in Stuttgart-Feuerbach Cannabis verkauft haben. Der junge Mann wurde festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten jede Menge Drogen. Auch die Mutter des 19-Jährigen wurde vorläufig festgenommen, weil sie im Verdacht steht, zuvor weitere Drogen in der Wohnung vernichtet zu haben.