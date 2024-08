69-Jähriger hindert Wohnmobil-Dieb mithilfe von Passanten an Flucht

Polizeibeamte konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, Wertgegenstände aus einem Wohnmobil in Stuttgart-Feuerbach gestohlen zu haben. Mithilfe von Passanten konnte der Besitzer des Wohnmobils den Dieb noch vor Ort stellen. Die Polizei ermittelt.











Polizeibeamte haben am Samstag einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Ladekabel und Speicherkarten aus einem Wohnmobil an der Thomas-Mann-Straße in Stuttgart-Feuerbach gestohlen zu haben.