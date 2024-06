1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen sowie weiteren Geschädigten. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein 26-Jähriger soll zunächst in einer S-Bahn einen Reisenden geschlagen haben und danach noch jemanden am Bahnhof Feuerbach – die Bundespolizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten.











Ein 26 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend zunächst einen 32-Jährigen in einer S-Bahn und danach noch einen weiteren Mann an der Haltestelle in Feuerbach geschlagen zu haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.