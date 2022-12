Festnahmen nach Raub in der Stadtmitte

1 Polizisten nahmen das tatverdächtige Duo fest. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Zwei Männer sollen am Sonntag einen 29-Jährigen ausgeraubt haben. Beide Tatverdächtigen sitzen nun – trotz heftiger Gegenwehr – vorerst im Gefängnis.















Ein 17-jähriger Jugendlicher und ein 26 Jahre alter Mann stehen im Verdacht, in der Nacht zu Sonntag einen 29-Jährigen in der Friedrichstraße in Stuttgart Mitte ausgeraubt zu haben.

Der 29-Jährige hielt sich laut Polizei gegen 2.45 Uhr vor einer Bar auf. Dort soll ihn der 26-Jährige unvermittelt in den Schwitzkasten genommen, seine Brieftasche geraubt und diese im Anschluss an seinen 17-jährigen mutmaßlichen Komplizen übergeben haben. Polizisten nahmen die beiden Tatverdächtigen, die sich zwischenzeitlich in die Bar begeben hatten, fest.

Der 26-Jährige wehrte sich bei seiner Festnahme derart, dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Die polizeibekannten Tatverdächtigen wurden am Sonntag in ein Gefängnis eingewiesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.