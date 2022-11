1 Auftritt von Jan Delay bei dem Festival Hip-Hop Open im Jahr 2007 – die Menge jubelt. Foto: dpa/Marijan Murat

Es gehörte weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus zu den Hip-Hop-Festivals schlechthin – bis das Hip-Hop Open im Jahr 2015 zum letzten Mal stattfand. Jetzt kommt es zurück.















Die Stuttgarter Legenden Massive Töne gehörten zu denen, die beim ersten HipHop Open im Jahr 2000 in Stuttgart dabei waren. In den Jahren darauf präsentierten sich Größen wie Samy Deluxe, Jan Delay, Seed, Max Herre, Snoop Dog, Materia, Casper – und die Liste könnte noch endlos lange weitergeführt werden. Die Veranstaltung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gehörte zweifelsfrei das Who’s who der internationalen Hip-Hop-Szene.

Festival vom 28. bis 30. Juli 2023

Am 18. Juli 2015 feierten 13.000 Hip-Hop-Fans dann aber das vorerst letzte Hip-Hop Open auf dem Cannstatter Wasen – nachdem jährlich – mit wenigen Ausnahmen – stattgefunden hatte. Jetzt kommt das geschichtsträchtige Festival zurück, das wurde am Freitagabend offiziell im StadtPalais bekannt gegeben, nachdem in sozialen Medien schon vorher über ein Comeback spekuliert worden war. Zunächst hatte Kessel TV berichtet.

Vom 28. bis 30. Juli 2023 wird das Festival wieder in Stuttgart stattfinden. Das ist auf dem Instagram-Kanal der Veranstaltung in zahlreichen Storys zu lesen. Neben dem Datum erfuhr man bei der Veranstaltung im StadtPalais laut Kessel TV die Veranstaltungsorte – namentlich: Cannstatter Wasen, Reitstadion, Schleyerhalle und Fridas Pier. Was das Lineup angeht, habe man sich hingegeben bedeckt gehalten.