Stuttgart feiert: Wofür sind die edlen Jetons auf dem Weindorf gut?

Lädt das Weindorf zum Roulette ein? Nein, es sind neue Pfandmarken, die aussehen wie edle Jetons! Bei der Glasrückgabe feiert ein einheitliches System für alle Lauben Premiere.
Das Stuttgarter Weindorf, das am 21. August auf dem Markt- und Schillerplatz sowie auf der Kirchstraße startet und bis zum 6. September geht, wartet in seiner 49-jährigen Geschichte mit einer Premiere für die Nachhaltigkeit auf. Die Pfandmarken sind jetzt edel gestaltete Jetons – sie sind erstmals einheitlich und gelten überall.