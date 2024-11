Stuttgart feiert vor dem Neuen Schloss: Line-up für die Silvesterparty auf dem Schlossplatz ist nun komplett

1 So schön sah’s vor einem Jahr bei der Silvesterparty auf dem Schlossplatz aus. Foto: Lichtgut

Mit dem beleuchteten Riesenrad und dem illuminierten Schloss ist die Kulisse traumhaft für eine Silvesterparty. Die Stadt zahlt über eine Million Euro, damit auf dem Schlossplatz ein friedliches Fest steigen kann. Jetzt ist das Line-up komplett.











Der Gemeinderat hat die stadteigene Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart beauftragt, an Silvester wie schon in den Vorjahren für eine Bühnenshow zu sorgen, die mehrere Generationen anspricht. Gewaltexzesse sollen keine Chance erhalten. Erneut herrscht Böllerverbot rund um den Schlossplatz. Um die Verletzungs- und Brandgefahr dort zu bannen, wo sich viele Menschen aufhalten, darf man in dieser Nacht keine Pyrotechnik in der Zone innerhalb des City-Rings zünden – oder auch nur mitbringen.