Stuttgart-Fasanenhof Lkw brennt nach Unfall komplett aus

Von red/pj 27. Juli 2018 - 21:42 Uhr

Ein Lkw ist am Freitagabend in Stuttgart-Fasanenhof komplett ausgebrannt. Der Fahrer war mit seinem Fahrzeug an einer Einfahrt hängen geblieben, anschließend entzündete sich das Fahrzeug.





Stuttgart-Fasanenhof - Nach einem Unfall in Eichwiesenring ist ein Lkw samt Anhänger komplett ausgebrannt. Laut Polizei ist gegen 19.41 Uhr der Fahrer mit seinem Sattelschlepper an der Einfahrt einer Firma hängen geblieben. Dabei wurde der Dieseltank des Fahrzeugs beschädigt, der Treibstoff lief aus und entzündete sich.

Das Feuer griff anschließend auch auf das Führerhaus und den Anhänger über. Der Lkw-Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer nach kurzer Zeit. Über die Schadenshöhe ist bislang noch nichts bekannt.