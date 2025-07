Stuttgart: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

1 Eine Radfahrerin in Stuttgart-Kaltental verletzte sich schwer. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Moment der Unaufmerksamkeit endete für eine Radfahrerin in Stuttgart-Kaltental böse. Was war passiert?











Bei einem Unfall in Stuttgart hat sich eine 38-jährige Fahrradfahrerin am Montag schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war die 38-Jährige gegen 12.05 Uhr gemeinsam mit einem 42-jährigen Begleiter auf dem Brandenkopfweg in Richtung Schwarzwaldstraße unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Fahrräder aufgrund von Unachtsamkeit ineinander gerieten. In der Folge stürzten beide. Die 38-Jährige musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Ihr 42-jähriger Begleiter blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch nicht vollständig geklärt.