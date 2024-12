Direkt per Bahn ab Stuttgart in drei ausländische Metropolen

1 Von Stuttgart gibt es künftig einen Direktzug nach Amsterdam. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Fahrplanwechsel ab Mitte Dezember bringt auch in diesem Jahr Änderungen mit sich. So verkehrt bei der Deutschen Bahn (DB) ein neuer, direkter ICE in die Niederlande. Abfahrt ist um 18.38 Uhr ab Stuttgart und der Zug erreicht mit Stopps in Arnheim und Utrecht um 23.29 Uhr Amsterdam. In der Gegenrichtung geht es in Amsterdam um 8.30 Uhr los, die Ankunft in Stuttgart ist um 13.20 Uhr. Für eine neue Direktverbindung nach Wien sorgt der private, österreichische Anbieter Westbahn.