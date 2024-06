1 Haltestelle am Charlottenplatz in Stuttgart. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 33-Jähriger soll einer Kontrolleurin in der Stuttgarter U-Bahn in den Schritt gefasst haben.











Ein 33-Jähriger soll eine Kontrolleurin in der Stuttgarter U-Bahn angegriffen, sexuell belästigt und beleidigt haben. Die 56-Jährige kontrollierte am Samstag gemeinsam mit zwei Kollegen in der Linie U1, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Stuttgart am Sonntag mitteilten.