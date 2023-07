Energiekrise bringt Betriebe in Not

1 Stefanie Sailer-Puritscher und Jörg Sailer nehmen den FDP-Politiker Friedrich Haag in die Mitte. Die gute Laune ist ihnen wegen der hohen Heizöl- und Strompreise vergangen. Foto: privat

Das Familienunternehmen, das in Stuttgart 13 Filialen hat, wendet sich mit einem Hilferuf an die Politik. Die Geschäftsführerin Stefanie Sailer-Puritscher weiß nicht, wie man die kommenden Monate überstehen soll.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stefanie Sailer-Puritscher, Geschäftsführerin der Bäckerei Sailer, wählt in ihrem Brief an die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Stuttgart drastische Worte. „Wir wissen nicht mehr, wie wir die kommenden Monate überstehen sollen. Die Energiekosten fressen uns auf. Bitte helfen Sie uns!“, schreibt sie am 6. September. Weiter betont sie, dass die Politik offenbar noch nicht realisiert habe, dass das Bäckerhandwerk zu den energieintensiven Branchen gehört. „Die Preise für Rohstoffe und für Strom, Erdgas und Heizöl steigen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben“, so Sailer-Puritscher. Das betreffe nicht nur ihren Betrieb, sondern auch Lieferanten und Kunden. „Und deshalb können wir unsere Preise kaum anheben.“