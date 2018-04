Stuttgart Elektriker bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Von red/dpa 26. April 2018 - 18:35 Uhr

Der Mann wurde offenbar durch einen Lichtbogen verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa

Bei Arbeiten in einem Verteilerraum hat sich ein Elektriker schwer verletzt. Der 40-Jährige erlitt Verbrennungen am Arm.

Stuttgart - Ein Elektriker hat sich bei einem Arbeitsunfall in Stuttgart schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 40-Jährige am Donnerstag in einem Krankenhaus in einem Verteilerraum gearbeitet.

Dort wollte er demnach offenbar ein Messgerät von einer Leitung trennen. Nach ersten Erkenntnissen kam es dabei jedoch zu einem Kurzschluss und es gab einen sogenannten Lichtbogen. Der Arbeiter erlitt Verbrennungen am Arm.