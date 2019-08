Notarzt-Einsatz bei „Promi Big Brother“ Ehefrau berichtet über Gesundheitszustand von Wasenstar Almklausi

In der Live-Sendung „Promi Big Brother“ war der Wasenstar Almklausi am Montagabend zusammengebrochen und in eine Klinik gebracht worden. „Es geht ihm besser“, sagt seine Frau Maritta Krehl. Sie weiß auch, wie es bei „Promi Big Brother“ weitergeht.