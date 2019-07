1 Einbrecher haben in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet Stuttgart ihr Unwesen getrieben. Foto: dpa

In Stuttgart-Ost brechen Unbekannte in ein Fitnessstudio ein, in Stuttgart-Vaihingen in ein Hotel. Die Einbrecher machen in beiden Fällen reiche Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Ost/-Vaihingen - In Stuttgart sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in ein Hotel sowie in ein Fitnessstudio eingebrochen und haben dabei jeweils Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

In Stuttgart-Ost trieben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in einem Fitnessstudio in der Talstraße ihr Unwesen. Laut Polizei brachen die Täter im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 4.50 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf, wodurch sie ins Innere gelangten. Sie stahlen einen Tresor mit Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro aus einem Schrank und entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 zu melden.

In Stuttgart-Vaihingen suchten Einbrecher die Privaträume eines Hotels in der Ruppmannstraße heim. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Räumlichkeiten und stahlen eine Geldkassette mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3400 bei der Polizei zu melden.