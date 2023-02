Einbrecher steigen in Wohnungen ein

Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

In Stuttgart haben Einbrecher am Wochenende mehrere Wohnungen aufgebrochen und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro und einen Laptop erbeutet.















Einbrecher waren am Wochenende in mehreren Stadtteilen in Stuttgart unterwegs und haben Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Das berichtet die Polizei.

Demnach waren Einbrecher zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagnachmittag in Stuttgart-Süd unterwegs und gelangten in der Wannenstraße auf ungeklärte Weise in eine Wohnung und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Im selben Gebäude hebelten Einbrecher am Freitag zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr eine Wohnungstür auf und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, wird derzeit noch ermittelt.

Laptop aus der Wohnung gestohlen

In der Stadtmitte überraschte ein 28 Jahre alter Bewohner am Freitag gegen 11 Uhr einen Einbrecher. Der mutmaßliche Dieb hatte demnach eine Wohnung in der Rosenstraße mutmaßlich über die Terrassentür betreten und ein Laptop mitgehen lassen.

Anschließend sei er mit einem Fahrrad geflüchtet. Der Täter soll laut dem Zeugen ein langgezogenes Gesicht, eine spitze Nase und schwarze Haare haben. Er haben einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke und eine rote Mütze getragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 05 778 bei der Kriminalpolizei zu melden.