1 In Stuttgart-Vaihingen hatten Einbrecher am Samstag Erfolg. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Zwischen 20 und 5 Uhr dürfen Baden-Württemberger derzeit nur aus triftigen Gründen ihre Wohnung verlassen. Dass sich Einbrüche in dieser Zeit kaum lohnen, haben offenbar auch Stuttgarts Langfinger erkannt.

Stuttgart - Auch Einbrecher halten sich offenbar an die wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausgangssperre. Am Wochenende kam es in Stuttgart zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus und zwei gescheiterten Einbruchsversuchen; allesamt vor 20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Saarlandstraße in Stuttgart-Möhringen verständigte eine Nachbarin am Freitagabend gegen 19 Uhr die Polizei, nachdem sie laute Geräusche gehört hatte. Offenbar hatten Unbekannte versucht, bei dem benachbarten Einfamilienhaus eine Fensterscheibe einzuschlagen. Auf ähnliche Weise versuchten es die Einbrecher am Sonntag gegen 18 Uhr an einem Einfamilienhaus an der Feuerbacher Heide in Stuttgart-Nord: Sie warfen die Terrassentür mit einem Stein ein und lösten dabei offenbar den Einbruchsalarm aus. In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute.

Zeugen zu Einbruch in Vaihingen gesucht

Am Büsnauer Platz in Stuttgart-Vaihingen gelangten die Täter am Samstag gegen 17.45 Uhr über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie durchsuchten die Wohnung und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Als die Bewohnerin nur wenige Minuten später wieder in ihre Wohnung zurückkam, waren die Täter bereits geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer 0711/89905778 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.