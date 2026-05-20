Stuttgart: Einbrecher in zwei Stadtteilen unterwegs – Polizei sucht Zeugen

1 Einbrecher waren in Stuttgart unterwegs (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

In zwei Stuttgarter Stadtteilen haben Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Die Polizei sucht nun Zeugen der Einbrüche.











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Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag in Wohnungen an der Dornhaldenstraße (Stuttgart-Süd) und der Neckartalstraße (Stuttgart-Bad Cannstatt) eingebrochen. Bei dem Einbruch an der Neckartalstraße hebelten die Täter laut einer Mitteilung der Polizei zwischen Montag, 8 Uhr und Dienstag, 18.30 Uhr die Tür zur Wohnung im obersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses auf. Sie durchwühlten die Räume und stahlen einen Laptop. Die Ermittlungen zu möglichem weiteren Diebesgut dauern an.