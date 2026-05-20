Stuttgart: Einbrecher in zwei Stadtteilen unterwegs – Polizei sucht Zeugen
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Einbrecher waren in Stuttgart unterwegs (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

In zwei Stuttgarter Stadtteilen haben Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Die Polizei sucht nun Zeugen der Einbrüche.

Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag in Wohnungen an der Dornhaldenstraße (Stuttgart-Süd) und der Neckartalstraße (Stuttgart-Bad Cannstatt) eingebrochen. Bei dem Einbruch an der Neckartalstraße hebelten die Täter laut einer Mitteilung der Polizei zwischen Montag, 8 Uhr und Dienstag, 18.30 Uhr die Tür zur Wohnung im obersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses auf. Sie durchwühlten die Räume und stahlen einen Laptop. Die Ermittlungen zu möglichem weiteren Diebesgut dauern an.

 

An der Dornhaldenstraße hebelten die Unbekannten der Polizei zufolge am Dienstag zwischen 6.45 Uhr und 17.00 Uhr die Tür zur Wohnung im dritten Obergeschoss auf, um ins Innere zu gelangen. Die Höhe des Diebesguts ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

 