Stuttgart: Einbrecher in zwei Stadtteilen unterwegs – Polizei sucht Zeugen
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In Stuttgart gab es in den vergangen Tagen zwei Einbrüche (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

In Stuttgart wird in den vergangenen Tagen zwei Mal eingebrochen. Die Täter erbeuten Geld und Schmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einbrecher haben in Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Botnang ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, sind Unbekannte am Donnerstag in eine Wohnung an der Föhrichstraße in Feuerbach eingebrochen. Die Täter hebelten demnach zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr mit einer Eisenstange das Fenster einer Hochparterrewohnung auf, gelangten so ins Innere und erbeuteten eine geringe Summe Münzgeld.

 

Am Freitag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Vivaldiweg in Stuttgart-Botnang ein. Laut Polizei verschafften sich die Einbrecher zwischen 3 Uhr und 18 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und brachen anschließend mit einem nicht bekannten Werkzeug in eine Wohnung im 3. Obergeschoss ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Schmuck von bislang unbekanntem Wert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

 