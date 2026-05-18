Stuttgart: Einbrecher in zwei Stadtteilen unterwegs – Polizei sucht Zeugen

1 In Stuttgart gab es in den vergangen Tagen zwei Einbrüche (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

In Stuttgart wird in den vergangenen Tagen zwei Mal eingebrochen. Die Täter erbeuten Geld und Schmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen.











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Einbrecher haben in Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Botnang ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, sind Unbekannte am Donnerstag in eine Wohnung an der Föhrichstraße in Feuerbach eingebrochen. Die Täter hebelten demnach zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr mit einer Eisenstange das Fenster einer Hochparterrewohnung auf, gelangten so ins Innere und erbeuteten eine geringe Summe Münzgeld.