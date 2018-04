Stuttgart Ein neuer Gastgeber für die Schwarz-Weiß-Bar

Von Markus Merz 02. April 2018 - 18:50 Uhr

Dino Zippe ist der neue Mann in der Schwarz-Weiß-Bar.

Die Schwarz-Weiß-Bar in Stuttgart zählt zu den legendärsten und bekanntesten Bars in Stuttgart. Jetzt hat die Lokalität in der Wilhelmstraße einen neuen Barmann, der in Stuttgart kein Unbekannter ist.

Stuttgart - Jetzt hat Knud Scheibelt bekommen, was er schon länger wollte: Dino Zippe hinter der Theke der Schwarz-Weiß-Bar in Stuttgart. Die beiden Männer kennen sich bereits seit einigen Jahren, sind mittlerweile gute Freunde. Und stehen nun gemeinsam für exzellente Drinks in einer der legendärsten Bars der Stadt den Gästen gegenüber.

Zuletzt war Dino Zippe noch als Barmeister in der o.T. Bar im Kunstmuseum im Einsatz, war dort aber nicht mehr zufrieden mit den Vorstellungen seines neuen Chefs. Knud Scheibelt sah seine Chance gekommen – und verpflichtete den 38-jährigen Familienvater für die Schwarz-Weiß-Bar.

Dino Zippe startet in der Schwarz-Weiß-Bar durch

Am Ostermontag hatte Dino Zippe seine erste Bewährungsprobe am neuen Arbeitsplatz, wirkte eine Stunde vor dem Start im Gespräch mit unserer Online-Redaktion aber noch relativ gelassen: „Ich bin zwar etwas angespannt, freue mich aber auf die neue Aufgabe. Hier stehe ich endlich in einer richtigen Bar, habe den ganzen Laden im Überblick. Das wird super.“

Viel verändern wird Dino Zippe, der immer von Montag bis Donnerstag als Gastgeber fungieren wird, erst einmal nicht. „In vier bis sechs Wochen machen wir uns dann an eine neue Karte. Daran werde auch ich beteiligt sein“, sagt Zippe, der 2014 vom Fachmagazin „Mixology“ zu einem der zehn besten Gastgeber im deutschsprachigen Raum gewählt wurde.

Fokus liegt auf der Familie

Ein Jahr war er nun in der o.T. Bar am Schlossplatz. Das neue Umfeld beschert ihm zugleich mehr Zeit mit der Familie. „Die Arbeitszeiten sind geil, ich stehe hier von Montag bis Donnerstag an der Bar. Und habe das Wochenende ganz für meine Familie. Darauf liegt mein Fokus. Für die Gastro ist das nicht alltäglich.“

Den Start in der Schwarz-Weiß-Bar zelebriert Dino Zippe übrigens mit einem Drink aus Gin, Guave, Bergamotte und Soda.