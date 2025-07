Zu einem Einbruch und zwei versuchten Einbrüchen ist es am Wochenende im Raum Stuttgart gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Heerstraße in Stuttgart-Vaihingen ein, bei zwei anderen Gebäuden an der Vaihinger Landstraße in Botnang und der Hofener Straße in Bad Cannstatt blieb es bei einem Versuch.

Laut Angaben der Polizei hebelten die Täter in der Vaihinger Heerstraße am Sonntag zwischen 18.30 und 21 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Gebäude. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Unbekannte scheitern bei zwei Einbruchsversuchen

An der Vaihinger Landstraße in Botnang versuchten die Täter am Samstag zwischen 11.50 und 13.10 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, scheiterten aber. An der Hofener Straße in Bad Cannstatt scheiterten die Täter zwischen 15.20 und 18 Uhr ebenfalls beim Versuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 0711/8990 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.