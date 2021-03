1 Gisela Schelhorn ist 83 Jahre alt geworden. Foto: privat

Gisela Schelhorn starb allein in einem Cannstatter Krankenhaus. Ihr Sohn, der Fotokünstler Lutz Schelhorn, widmet ihr eine Ausstellung in den Fenstern der Stuttgarter Altstadt.

Stuttgart - Der Fotokünstler Lutz Schelhorn, langjähriger Präsident der Hells Angels Stuttgart, trauert um seine Mutter Gisela Schelhorn. So gern hätte er sie im Cannstatter Krankenhaus noch einmal gesehen und ihr beim Sterben die Hand gehalten – aber wegen Corona durfte er nicht zu ihr.

Jeder Tag rief er auf der Station an und spürte den Stress der Pflegekräfte. Ein Freund der Familie schrieb seiner Mutter einen Brief mit der Bitte, die Pfleger mögen ihn ihr vorlesen. Nach dem Tod fand Lutz Schelhorn diesen Brief in den persönlichen Sachen der Mutter – der Brief war noch verschlossen. Der Fotokünstler hat seine Ausstellung „Fotos im Fenster“ im Leonhardsviertel seiner Mutter gewidmet und dankt ihre für die „Liebe“ und für ihr „grenzenloses Vertrauen“.

