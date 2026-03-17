Stuttgart: Drei mutmaßliche Agenten Russlands vor Gericht

Sabotage per Paket: Drei Männer sollen Anschläge auf den Gütertransport vorbereitet haben - im Auftrag des russischen Geheimdienstes. In Stuttgart beginnt ein brisanter Prozess.
– Brandpakete, die Lastwagen in Flammen setzen, Lagerhallen in Brand stecken und dabei Verwüstung und Tod hinterlassen sollen: In Stuttgart stehen drei Männer vor Gericht, weil sie als mutmaßliche Agenten Sabotageakte vorbereitet und sich zu Brandanschlägen im Auftrag eines russischen Geheimdienstes verabredet haben sollen. Die Beschuldigten – 22, 25 und 30 Jahre alt – stammen aus der Ukraine. Sie wurden im Mai 2025 in Köln, Konstanz sowie im Schweizer Kanton Thurgau festgenommen.