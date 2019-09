1 Der Paketbote hatte sein Fahrzeug für etwas mehr als eine Stunde abgestellt. In dieser Zeit müssen die Diebe zugeschlagen haben. (Symbolbild) Foto: dpa

Unbekannte Täter brechen ein Paketfahrzeug auf und entwenden mehrere nicht zugestellte Sendungen aus dem Wagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen ein Paketfahrzeug in der Büchsenstraße auf Höhe der Kronzprinzstraße in Stuttgart aufgebrochen und mehrere Pakete daraus entwendet. Der 27-jährige Fahrer des Wagens gab gegenüber der Polizei an, sein Dienstfahrzeug zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr dort abgeschlossen abgestellt zu haben. In dieser Zeit öffneten die Täter das Paketfahrzeug auf bislang unbekannte Art und flüchteten mit der Beute.

Wie viele Pakete die Diebe mitgehen ließen und wie hoch der Wert ihrer Beute ist, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

