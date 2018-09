Stuttgart Der Hauptbahnhof wird für Anti-Terror-Übung vorbereitet

Von red/ ceb 11. September 2018 - 19:23 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch findet am Hauptbahnhof in Stuttgart eine große Anti-Terrorübung statt. Gleise und Teile der Empfangshalle werden dafür gesperrt.





Stuttgart - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird der Stuttgarter Hauptbahnhof zum Übungsgelände für die Polizei. Grund ist eine große Terrorübung.

Mit rund 1000 Beteiligten wollen Beamte der Bundes- und der Landespolizei dort mögliche Szenarien eines Terroranschlags durchspielen. Unterstützung kommt bei der Übung in der Nacht vom Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr.

Für die Übung sollen von 20 Uhr an sechs Gleise und Teile der Empfangshalle abgesperrt werden. Laut Deutscher Bahn soll es trotz der Übung zu keinen Ausfällen im Bahnverkehr kommen. Die Übung dauert von 22 Uhr bis 5 Uhr am Mittwochmorgen.